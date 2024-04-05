В клинике КФУ впервые в ПФО эндоскопически удалили грыжу шейного отдела позвоночника

Медики Университетской клиники КФУ впервые в Приволжском федеральном округе удалили грыжу шейного отдела позвоночника эндоскопически – через прокол. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе КФУ.

В клинику обратилась 28-летняя женщина, ее мучила постоянная боль в шее и левой руке – неприятные ощущения пронизывали руку от плеча до кончиков пальцев, она немела. Пациентка страдала этими болями больше полугода. Таблетки, блокады, физиотерапия уже не помогали.

«Пациентка обратилась к нам с целью решения вопроса об оперативном лечении. При обращении в другие клиники ей рекомендовали удаление грыжи диска и установку импланта между позвонками. Рассмотрев ее МРТ, оценив неврологический статус, проведя необходимые дополнительные обследования, было принято решение о проведении малоинвазивной операции с сохранением диска и подвижности в этом сегменте позвоночника», – рассказал нейрохирург Университетской клиники КФУ Вадим Латыпов.

Фото: Пресс-служба Университетской клиники КФУ

Пациентка объяснила, что у нее диагностирован синдром Элерса-Данлоса – это наследственные нарушения развития коллагеновых структур организма с гипермобильностью суставов, гиперупругостью кожи и выраженной хрупкостью тканей.

«МРТ, которую я прошла семь лет назад, показала протрузии, а сильные боли у меня начались год назад – сначала в шее, потом перешли на плечевой пояс и месяцев пять назад уже на левую руку. Она начала неметь, сильно тянуло, немели пальцы, ощущала слабость в конечности. Боли были такие сильные, что невозможно было терпеть. Принимала препараты, однако со временем они перестали помогать», – отметила пациентка.

Пациентке провели эндоскопическую операцию – удалили грыжу диска и устранили сдавливание нерва под общей анестезией. Нейрохирурги сделали разрез длиной около семи миллиметров для того, чтобы ввести рабочую иглу и эндоскоп, а дальше удалили фрагмент межпозвонкового диска, который сдавливал нерв.

«Выбрав этот метод, мы увеличиваем объем работы. Нюанс в том, что сами позвонки в шейном отделе меньших размеров, равно как и зона, на которой работает хирург. Соответственно, работа должна быть более деликатной и сопряжена с большими рисками: надо учесть размеры операционного поля, анатомические структуры, наличие спинного мозга в непосредственной близости», – объяснил нейрохирург клиники КФУ Андрей Вершинин.

Этой операцией медики развеяли миф, что через небольшой разрез нельзя удалить большие грыжи, а можно только маленькие.

«Эндоскопический метод позволяет удалять грыжи практически любого размера. У нашей пациентки достаточно большая грыжа с точки зрения шейного отдела позвоночника. Она сильно сдавливала нервный корешок и вызывала стойкую боль в руке на протяжении длительного времени», – добавил Вершинин.

Подготовка к операции началась с поиска правильного положения. Врачам необходимо было точно и правильно уложить пациентку, чтобы обеспечить максимальный доступ для хирурга. Ещё один нюанс заключался в том, что положение пациента должно было быть таким, чтобы не сдавливались сосуды, обеспечивающие кровоснабжение головного мозга.

В классическом варианте во время такой операции, как правило, полностью удаляют межпозвонковый диск и меняют его на имплант. Молодой женщине повезло – благодаря инновационному методу у нее сохранится нормальная работоспособность позвоночного отдела.

«Результаты операции оцениваю высоко. Спустя два часа после оперативного вмешательства пациентка уже могла вставать, ходить, а на следующий день была выписана», – подчеркнул Вадим Латыпов.

После операции, как рассказала пациентка, боли уже не было. Вечером после она могла ходить, вставать и шевелить головой.

«На третьи сутки, когда я была уже дома, удивилась тому, что могу поворачивать голову, что для меня давно было недоступно. Прошло уже десять дней после операции, я уже хожу без специального воротника, отлично себя чувствую. Могу сказать, что операция мне очень помогла, а реабилитация была максимально короткой. Уже гуляю с детьми и собакой, прекрасно себя чувствую», – рассказала пациентка.