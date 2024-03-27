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В клинике КФУ спасли пациента от зарастания вены, через которую делали диализ
Хирурги Университетской клиники Казанского Федерального университета с помощью специального баллона с лекарством от разрастания тканей смогли расширить критически суженый просвет вены пациента. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медучреждения.
Больше десяти лет мужчина страдает почечной недостаточностью. В 2013 году ему назначили гемодиализ, когда кровь прогоняется через специальный аппарат и благодаря этому очищается, заменяя работу почек.
Для длительного проведения гемодиализа пациенту сформировали артериовенозную фистулу — искусственно соединили вену на поверхности тела и артерию, чтобы всегда был доступ к сосуду для проведения жизненно важной процедуры.
В пресс-службе клиники рассказали, что у 20-30% таких пациентов после установки фистулы развивается повышенное давление в вене. С течением времени это приводит к гипертрофии оболочки вены, она разрастается, становится толстой и перекрывает просвет, по которому течет кровь.
Пациент Университетской клиники – не исключение. В последний год мужчине стало тяжело проводить гемодиализ, затруднялся отток крови по вене, и долго не текла кровь после удаления диализной иглы. УЗИ подтвердило критическое сужение сосуда, которое могло привести к внезапной смерти пациента.
Хирурги приняли решение провести операцию, чтобы раскрыть образовавшийся стеноза в подключичной вене.
«С большими техническими сложностями нам удалось пройти этот суженный участок, провести через него проводник и катетер. Мы выполнили предилатацию – расширили сосуд, чтобы основной баллон прошел спокойно. Установили и раскрыли его под давлением 14 атмосфер. Стеноз, то есть сужение вены, был ликвидирован. Мы использовали баллон с лекарственным покрытием, которое будет препятствовать его сужению. Это позволит пациенту проходить гемодиализ без ограничений несколько лет. В случае использования обыкновенного баллона, ангиопластика значительно менее эффективна, действие длится всего несколько месяцев», - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии клиники КФУ Владимир Луканихин.
В клинике уточнили, что благодаря тому, что препарат от разрастания тканей был доставлен именно в место сужения вены, он будет препятствовать увеличению внутренней оболочки и позволит сохранить просвет на два года.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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