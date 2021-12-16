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Здоровье
16 декабря 2021  12:13
Эльза Кузнецова

В клинике и магазинах Челнов выявлены новые нарушители требования о вакцинации

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В клинике «Инсайт» в Набережных Челнах выявлены новые нарушители требования об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев.

«Должностное лицо приглашено на составление протокола по статье 6.3., часть вторая», — отметил докладчик.

За последнюю неделю проверено 22 объекта, по шести из них были сделаны замечания. В поле зрения «Роспотребнадзора» попали и четыре магазина «Пятерочка».

«В основном кто-то не завершил вакцинальный комплекс, где-то не проводится термометрия сотрудников перед началом работы, не в полной мере проводятся дезинфекционные мероприятия с применением препаратов», — перечислил нарушения главный санитарный врач.

За весь период пандемии в Набережных Челнах официально зафиксировано 5498 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 1046,7 на 100 тыс. населения, что ниже среднереспубликанского значения на 3,7%.

#Набережные Челны #коронавирус #массовая вакцинация
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