В Климовском районе под Брянском пресекли две попытки прорыва украинской ДРГ

В среду вечером, 21 августа, на территории Климовского района Брянской области была предотвращена попытка нарушения государственной границы России.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, группа, предположительно состоящая из украинских военнослужащих, предприняла попытку проникновения на российскую территорию.

По словам главы региона, силами обороны был дан решительный отпор, в результате чего нападавшие были вынуждены отступить. Богомаз заверил, что ситуация в районе находится под полным контролем местного Оперативного штаба и не вызывает опасений.