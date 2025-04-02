В КИУ обсудили вопросы технологического лидерства

Представители 40 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Мали и Нигера стали участниками XII международного форума «Эффективные системы менеджмента: Качество. Биоэкономика. Кадровый и технологический суверенитет», который проходил с 19 по 21 марта.

Форум организован Казанским инновационным университетом имени В.Г. Тимирясова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Института проблем региональной экономики Российской академии наук, Академии наук РФ, Академии наук РТ, Российского института стандартизации, Всероссийской организации качества, министерств и ведомств Республики Татарстан и других профильных организаций.

В этом году в его работе приняли участие более 600 человек – представители крупнейших государственных вузов России и зарубежья, ведущих отечественных промышленных предприятий, занимающихся вопросами достижения технологического и кадрового лидерства страны.

Приоритетные направления концепции технологического развития страны были рассмотрены на 13 площадках, в числе которых наука и образование, бизнес, промышленность и новые технологии, аддитивные технологии, биоэкономика и устойчивая энергетика, цифровизация и искусственный интеллект, цифровая медицина и стандартизация. В своем докладе на пленарной сессии председатель Программного комитета форума, проректор по инновационно-проектной деятельности КИУ профессор Ирина Антонова отметила важность восьми национальных проектов, в том числе биоэкономики замкнутого цикла, для достижения технологического лидерства. Ответом на эти вызовы должна стать работа на опережение – создание инновационных решений и технологий, обеспечение технологического лидерства, повышение качества жизни людей и конкурентоспособности экономики.

В рамках форума состоялись экспертные сессии, Молодежный кампус, конкурс молодежных проектов, семинары и мастер-классы, а также подписан ряд соглашений с ведущими университетами России. Особое внимание было уделено расширению международного сотрудничества, в ходе которого достигнуты договоренности о совместной образовательной деятельности с университетами Западной Африки, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

С приветственным видеообращением выступила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова: «Форум стал площадкой, на которой можно обсудить все проблемные вопросы, выработать новые направления технологического роста и развития. Объединение усилий, которое происходит во время дискуссий, является важным двигателем для создания и развития разных инициатив. Мы находимся в периоде запуска новых национальных проектов, которые дают планку развития до 2030 года. Вопросы технологического лидерства, подготовки кадров, удержания суверенитета – в актуальной повестке дня».

Выступивший с приветствием Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов подчеркнул, что в регионе существенно увеличен ресурс для поддержки ученых и разрабатываемых научных проектов. За значительные успехи в подготовке кадров научно-исследовательской и инновационно-проектной деятельности по вопросам устойчивого регионального развития, управления качеством и стандартизации, внедрения управленческих и социально-педагогических инноваций, направленных на социально-экономическое и научно-технологическое развитие Республики Татарстан, он наградил почетной грамотой Академии наук РТ коллектив Казанского инновационного университета.

«Мы гордимся, что в нашей республике есть такие негосударственные вузы и такие ученые», – сказал Рифкат Минниханов.

С приветственными словами к участникам форума также выступили директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации профессор Талия Хабриева и генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов.

Уже четвертый год успешно реализуется Молодежный кампус. За это время он стал значимой площадкой для экспертов-практиков, готовых делиться своими знаниями и профессиональным опытом с представителями молодого поколения. В рамках форума проводится открытый конкурс инновационных идей «Пространство инноваций – 2025», в котором принимают участие команды из 16 регионов России. Особый интерес вызывает хакатон «Разработка инновационного продукта», собравший 23 команды из различных учебных заведений, среди которых РУДН, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Марийский государственный университет имени М.П. Огарева, Казанский энергетический университет и др., а также предприятий «Татэнерго», «Алабуга», Бюро технической инвентаризации РТ и других. Кампус способствует развитию научно-практического сотрудничества, обмену передовым опытом и поддержке молодежных инициатив в сфере инноваций.

Международный научно-практический форум в очередной раз подтвердил свой статус одной из ключевых площадок для обмена опытом и знаниями. Он собрал множество ведущих экспертов, ученых, представителей бизнеса и власти, чтобы вместе обсуждать вызовы современности и находить пути их решения.

фото: пресс-служба КИУ