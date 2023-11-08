В китайском Наньчане стартовал межрегиональный форум в формате «Волга — Янцзы»

В китайском городе Наньчане, столице восточной провинции Цзянси, открылся российско-китайский форум межрегионального сотрудничества в формате «Волга — Янцзы».

Перед началом заседания состоялась встреча в узком составе возглавляющего российскую делегацию представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с заместителем Премьера Государственного Совета КНР Чжан Гоцином, сообщает пресс-служба полпреда.

Российский и китайский чиновники являются сопредседателями Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы». Он собирается уже в четвертый раз — после вызванного антиковидными ограничениями перерыва продолжительностью три года, отмечает ТАСС.

В форуме принимают участие представительные делегации регионов ПФО, в том числе и Татарстана. После завершения основной части мероприятия состоится церемония открытия VI форума Ассоциации вузов в формате «Волга — Янцзы». Параллельно впервые организована бизнес-миссия деловых кругов из российских и китайских регионов.

Накануне Игорь Комаров оценил возможности VR-технологий в китайском Наньчане, о чем сообщал «Татар-информ».

Старт формату «Волга — Янцзы» был дан Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году для дальнейшего укрепления сотрудничества между регионами двух стран.