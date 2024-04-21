В китайском Гуанчжоу – город-побратим Казани водохранилища достигли предела наводнения

В китайском городе Гуанчжоу, который является столицей провинции Гуандун и городом-побратимом Казани, водохранилища достигли предела наводнения. Причем метеорологи ранее предупреждали, что на многих гидрологических станциях провинциального города Гуандун уровень воды в хранилищах уже превышен, пишет издание Nikkei.

По данным СМИ, министерство водных ресурсов Китая уже предупредило местных жителей о ЧС. В свою очередь, местные чиновники провинции призвали оперативно спланировать, как предотвратить стихийные бедствия и распределить средства и материалы для оказания помощи: дать пострадавшим еду, одежду, воду и место для проживания.

Отмечается, что в Гуандун уже более 12 часов идет сильные ливень с ветром. Природное явление настигло город в субботу в 20:00 (12:00 по Гринвичу): наблюдалось как в центре, так и на севере провинции.

Местные СМИ сообщают, что спасатели эвакуируют из ближайших от Гуандун городов десятки тысяч человек. Стихия даже повредила ряд энергообъектов, поэтому в некоторых местах люди остались без электричества. У школьников отменены занятия.

Власти Цинъюаня и Шаогуаня уже запретили ездить судам, а морские ведомства направили силы для дежурства и координации аварийных буксиров и аварийно-спасательных судов.