В китайском городе Чанчунь, который посетит Минниханов, проходит Ураза-байрам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В городе Чанчунь, расположенном на северо-востоке Китая и в котором завтра будет находиться с рабочим визитом Раис РТ Рустам Минниханов, отмечается праздник Ураза-байрам.

Как рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в местной мечети собрались разные представители ислама – уйгуры, индусы.

«Сегодня были в местной мечети, тут собрались разные мусульмане, и китайские (уйгуры), и индусские, и африканские, колоритная мечеть и сами мусульмане», — рассказала она.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Уйгуры являются второй по величине преимущественно мусульманской этнической группой в КНР, ислам для представителей этого народа является важным аспектом уйгурской идентичности. Ислам также является второй по значению религией в Индии – мусульмане составляют около 14,4 % населения страны.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ