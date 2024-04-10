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В китайском городе Чанчунь, который посетит Минниханов, проходит Ураза-байрам
В городе Чанчунь, расположенном на северо-востоке Китая и в котором завтра будет находиться с рабочим визитом Раис РТ Рустам Минниханов, отмечается праздник Ураза-байрам.
Как рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в местной мечети собрались разные представители ислама – уйгуры, индусы.
«Сегодня были в местной мечети, тут собрались разные мусульмане, и китайские (уйгуры), и индусские, и африканские, колоритная мечеть и сами мусульмане», — рассказала она.
Уйгуры являются второй по величине преимущественно мусульманской этнической группой в КНР, ислам для представителей этого народа является важным аспектом уйгурской идентичности. Ислам также является второй по значению религией в Индии – мусульмане составляют около 14,4 % населения страны.
Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ
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