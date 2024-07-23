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В Китае заявили, что готовы развивать инвестиционное сотрудничество с Россией
Китай готов повысить уровень инвестиционного сотрудничества с Россией, сказал зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Напомним, в Москве 22 июля провели заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
«Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами», — цитирует спикера РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Китай планирует еще лучше реализовывать совместное и взаимовыгодное развитие с Россией.
Среди предложений Сюэсяна: усилить инвестиционное планирование между РФ и КНР, сделать крепче взаимодействие по реализации российско-китайских проектов, найти потенциал в области инвестиционного сотрудничества, эффективнее сотрудничать на уровне регионов, усиливать политическую поддержку и активнее работать над созданием качественной инвестсреды.
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