В Китае заявили, что готовы развивать инвестиционное сотрудничество с Россией

Китай готов повысить уровень инвестиционного сотрудничества с Россией, сказал зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Напомним, в Москве 22 июля провели заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

«Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами», — цитирует спикера РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Китай планирует еще лучше реализовывать совместное и взаимовыгодное развитие с Россией.

Среди предложений Сюэсяна: усилить инвестиционное планирование между РФ и КНР, сделать крепче взаимодействие по реализации российско-китайских проектов, найти потенциал в области инвестиционного сотрудничества, эффективнее сотрудничать на уровне регионов, усиливать политическую поддержку и активнее работать над созданием качественной инвестсреды.