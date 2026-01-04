В Китае запустили кампанию по контролю за интернет-новостями

Управление по вопросам киберпространства Китая объявило о начале специальной месячной кампании по контролю за порядком в сфере интернет-новостей. Цель акции – пресечь нарушения и усилить влияние ведущих СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти уже инициировали меры по борьбе с преднамеренными провокациями и распространением панических настроений в сети, включая теории заговора и фальсификации официальных заявлений. В рамках новой кампании акцент будет сделан на строгом пресечении хаотичной и незаконной деятельности информационных служб.

В перечень нарушений, подлежащих пресечению, включены: нелегальное предоставление информационных услуг в интернете, проведение интервью, сбор, редактирование и публикация новостей без лицензии, чрезмерно преувеличенные заголовки, злонамеренное искажение, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников.

Кроме того, внимание будет уделено аккаунтам и сайтам, использующим данные ведущих СМИ или их фотографии с целью ввести общественность в заблуждение. Использование схожих с официальными СМИ названий, описаний и фотографий также будет строго контролироваться.

Ранее в июле Китай уже запустил кампанию по улучшению интернет-среды для несовершеннолетних, направленную на удаление контента, угрожающего физическому и психологическому здоровью детей. Власти также усилили надзор за использованием ненормативной лексики и распространением оппозиционной информации, чтобы создать более безопасную и «здоровую» интернет-среду.