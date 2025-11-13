news_header_top
Общество 13 ноября 2025 12:13

Деловой костюм Минниханова привлек внимание китайских чиновников

Секретарь КПК города Хучжоу Инь Хун поинтересовался, не носил ли Ленин такой же костюм, какой носит Раис Республики Татарстан Рустам Миннниханов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

Свой пост Галимова сопроводила видео с этим моментом. По ее словам, костюм Раиса РТ привлек внимание китайских чиновников, после чего неожиданно для всех присутствующих прозвучал вопрос про Ленина.

«Ленин, к сожалению, не татарин был», – пошутил Минниханов

Видео: Telegram-канал Лилии Галимовой

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025