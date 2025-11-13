Деловой костюм Минниханова привлек внимание китайских чиновников
Секретарь КПК города Хучжоу Инь Хун поинтересовался, не носил ли Ленин такой же костюм, какой носит Раис Республики Татарстан Рустам Миннниханов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.
Свой пост Галимова сопроводила видео с этим моментом. По ее словам, костюм Раиса РТ привлек внимание китайских чиновников, после чего неожиданно для всех присутствующих прозвучал вопрос про Ленина.
«Ленин, к сожалению, не татарин был», – пошутил Минниханов
Видео: Telegram-канал Лилии Галимовой