В Китае выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом

Случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в китайской провинции Цзянсу, сообщает РИА Новости с ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.

23 апреля у 41-летнего мужчины, проживающего в провинции Цзянсу, поднялась температура и начали проявляться другие симптомы. 28 апреля из-за значительного ухудшения самочувствия больного он был госпитализирован в местную больницу. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента на вирус H10N3. Результат оказался положительным.

Лица, находившиеся с больным в близком контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было.

В сообщении говорится, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности «эффективно» заражать людей.

Отмечается, что случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире ранее зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, риск масштабного распространения этого вируса крайне низок.