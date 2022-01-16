В Китае вводится обязательный двойной тест на Covid для въезда в Пекин

Всех въезжающих в Пекин с 22 января обязали сдавать два теста на коронавирусную инфекцию. Планируется, что данная мера будет действовать не менее двух месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Первое тестирование должно проводиться за 48 часов до предполагаемого прибытия из регионов страны, а второе — в течение первых 72 часов нахождения в столице. Как сообщают власти города, данное решение поможет «заблаговременно устранять эпидемиологические риски».

Если человек прибудет в город без тестирования, в специальном приложении «Код здоровья», которое обязательно для использования в КНР, появится соответствующая надпись. Нарушивший правило не сможет посещать универмаги, магазины, общественные мероприятия и правительственные учреждения.

Накануне стало известно, что в Пекине подтвердился первый не завозной случай «омикрона». За этот день в городе было обследовано более 13 тыс. человек, которые могли контактировать с зараженным.