В Китае впервые за 46 лет повысят пенсионный возраст

В КНР решили повысить возраст выхода на пенсию, пишет информагентство Xinhua. Ранее китайские граждане становились пенсионерами раньше всех, сообщало Reuters. Причем решение о повышении приняли впервые за 46 лет, добавил Bloomberg.

Причина повышения пенсионного возраста – рост ожидаемой продолжительности жизни китайцев до 78 лет по состоянию на 2021 год (для сравнения, в 1960-м было 44 года). Причем ожидается, что этот показатель вырастет до 80 лет к 2050-му. Также в стране становится меньше работающего население, которое поддерживает пожилых людей.

Теперь с 1 января 2025-го мужчины-китайцы будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 55 лет. Китаянки должностях служащих — в 58 лет. Ранее они становились пенсионерами в 60, 50 и 55 лет соответственно.

Интересно, что в Японии и Южной Корее пенсионерами становятся еще позже: мужчины – в 65 лет, а женщины – в 63 года, пишет РБК.

Дольше всех люди работают в Австралии, Дании, Греции, Италии, Исландии и Нидерландах, где возраст выхода на пенсию составляет 67 лет. Причем для мужчин и женщин в этом плане «планка» одинаковая.

Для сравнения: в России возраст выхода на пенсию решили поднимать постепенно. Так, в 2028-м мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. Относительно старых указов, пенсионных возраст россиян увеличился на 5 лет как для мужчин, так и для женщин.