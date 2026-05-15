В Китае впервые провели серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз

Ученые Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства в китайской провинции Шэньси впервые в стране осуществили серийное клонирование высокопродуктивных молочных коз. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что это знаменует собой выход Китая на передовые мировые позиции в области биоселекции молочных коз.

Исследовательская группа, специализирующаяся на генетическом улучшении животных и биоселекции, смогла преодолеть ключевые технологические трудности. В результате 11 мая на свет появились шесть клонированных козлят, полученных методом переноса ядер соматических клеток.

После нескольких дней наблюдения специалисты сообщили, что состояние новорожденных животных оценивается как хорошее.