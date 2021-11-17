В Китае создана быстродействующая вакцина от Covid-19

Китайские биологи создали интраназальную вакцину от коронавируса. Препарат нового типа был разработан на основе вируса гриппа и создает иммунитет к Covid-19 всего спустя сутки после прививки. Об этом сообщают «Известия».

При создании вакцины исследователи изменили геном возбудителя гриппа, блокировав его способность к размножению в организме человека. Однако при этом он заставляет организм производить белки коронавируса.

Ученые отметили, что действенность и безопасность препарата доказали испытания на хомяках и хорьках. При этом положительный эффект проявился уже спустя сутки после вакцинации.

В настоящее время в стране проводятся испытания вакцины на добровольцах. В них задействовано свыше 1 тыс. здоровых жителей КНР.