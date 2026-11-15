В Китае русский язык изучают сотни тысяч школьников и студентов

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Число китайских школьников и студентов, изучающих русский язык, за последние десять лет выросло в несколько раз – с десятков до сотен тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

По его словам, раньше русский язык преимущественно изучали в северных и северо-восточных регионах Китая, где исторически сложились тесные связи с Россией. Сейчас интерес к нему активно растет на юге страны.

Одним из центров распространения русского языка стал совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, который этой осенью отмечает десятилетие. Его создали по инициативе Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Учредителями выступили МГУ, Пекинский политехнический институт и Народное правительство Шэньчжэня.

Садовничий отметил, что университет сыграл значительную роль в развитии русистики на юге Китая. Несколько лет назад Шэньчжэнь вышел на первое место в стране по темпам роста числа специалистов, владеющих русским языком.

К десятилетию вуза 18–19 ноября в Шэньчжэне пройдет международная конференция «Русский язык и литература в Китае: путь к взаимопониманию». Ученые двух стран обсудят современные методы преподавания русского языка в Китае, а также влияние русской и китайской литературы друг на друга.

Празднование юбилея университета включили в официальную программу Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, которые проходят в 2026–2027 годах.