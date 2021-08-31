В Китае предложили новую версию появления коронавируса в Ухане

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

«После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», — заявила представитель CDC Ма Хуэйлай.

Эксперты ВОЗ, посетившие Ухань, также в своем докладе назвали «возможной» версию возникновения вируса через охлажденные продукты. Но приоритетной эксперты сочли другую — передачу ковида человеку от летучих мышей через другое животное.