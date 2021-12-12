В Китае полную вакцинацию прошли более 80% жителей страны

82,5% жителей Китая полностью привились от коронавируса. Об этом заявил замглавы Управления по контролю за заболеваниями Госкомитета по вопросам здравоохранения У Лянъю, передает РИА Новости.

«По состоянию на 10 декабря процесс полной вакцинации от Covid-19 в Китае прошли 1 162 490 000 человек, доля привитого населения достигла 82,5%», — доложил У Лянъю.

Он пояснил, что бустерную дозу вакцины получили более 120 млн жителей страны, но не уточнил, сколько граждан привиты той или иной вакциной. Всего в стране для массового использования одобрены четыре вакцины от Covid-19.

Согласно последней переписи населения, в материковом Китае проживают более 1,4 млрд человек.