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В Китае планируют открыть курсы для детей, поступающих в российские вузы
Китайские студенты приезжают в Россию в том числе, чтобы выучить русский язык. Его изучают 45-50% молодых людей, прибывших из Китая. Об этом сообщил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев на пресс-конференции в рамках форума «РОСТКИ».
«Китайские студенты, изучающие русский язык, приезжают к себе на родину и там востребованы. Это свидетельство того, что взаимоотношения между Китаем и Россией имеют хорошее будущее», - заявил спикер.
Кроме того, в Китае открываются курсы русского языка, этот язык учат в школах.
Алишев рассказал, что на форуме «РОСТКИ» Казанский федеральный университет подпишет соглашения с китайскими школами. И уже в октябре откроются подготовительных отделения на базе трех школ Китая, которые будут готовить детей к поступлению в российский университет.
Всего в России сейчас учится около 37 тыс. китайских студентов, из них 6% - в Татарстане. «В этом году наблюдается рост абитуриентов - более 800 человек подали заявления, около 470 уже поступили. И прием продолжается», - констатировал проректор КФУ.
Вузы и научные центры Татарстана имеют более 70 договоров с ведущими организациями высшего образования и научными центрами Китая. Некоторые взаимодействуют с индустриальными компаниями.
Магистранты обучаются в вузах Китая по республиканской грантовой программе «Алгарыш», а преподаватели и сотрудники вузов Татарстана проходят там стажировки.
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