В Китае открылась ярмарка «Сделано в России»

Фото: пресс-служба Российского экспортного центра

В Китае 17 мая открылся второй фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Она продлится до 21 мая включительно. Ее главная цель – показать российский экспортный потенциал и популяризировать качественную отечественную продукцию у массового потребителя из КНР, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

Фестиваль-ярмарка также выступает площадкой для межкультурного диалога в столице самой северной провинции Хэйлунцзян городе Харбин, имеющей исторически тесные связи с Россией.

Как подчеркнули в пресс-службе РЭЦ, данное мероприятие имеет большое значение для дальнейшего укрепления сотрудничества и развития отношений между Россией и Китаем, а также продвижения российской продукции и национального бренда «Сделано в России» на внутреннем рынке КНР.

Открытие данной ярмарки прошло в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Напомним, этот нацпроект направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Также в открытие помогли Правительства России и провинции Хэйлунцзян.