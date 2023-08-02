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В Кишиневе водитель иномарки врезался в ворота посольства России
В Кишиневе полиция Молдавии задержала водителя, который на Mercedes врезался в ворота посольства РФ, после чего скрылся с места ДТП, сообщает ТАСС.
Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан.
Полиции удалось остановить злоумышленника у города Страшены, который находится в 40 км от Кишинева, где в данный момент проводится расследование случившегося.
По данным агентства, в ДТП никто не пострадал.
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