В Кирсанове из-за взрыва газа в жилом дома погибли два человека

Сегодня в пять утра в Тамбовской области в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Как сообщил губернатор Максим Егоров в своем telegram-канале, два человека погибли.

Как сообщают РИА Новости, взрыв произошел на четвертом этаже, есть разрушения.

На данный момент все жильцы эвакуированы. За медицинской помощью обратились восемь человек, пять человек от госпитализации отказались.