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Экономика 8 апреля 2024 15:35

В Кировском районе Казани зарезервируют 11 га земель под строительство жилья

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В Кировском районе Казани для жилищного строительства зарезервирован участок общей площадью более 11 гектаров. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Участок включен в государственный резерв на три года. Он расположен по улице Нурихана Фаттаха.

#строительство жилья
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