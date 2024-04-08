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В Кировском районе Казани зарезервируют 11 га земель под строительство жилья
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В Кировском районе Казани для жилищного строительства зарезервирован участок общей площадью более 11 гектаров. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Участок включен в государственный резерв на три года. Он расположен по улице Нурихана Фаттаха.
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