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Руc Тат
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Происшествия 29 ноября 2023 16:16

В Кировском районе Казани водитель «КамАЗа» сбил двоих пешеходов, женщина погибла

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Смертельное ДТП произошло сегодня вечером.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа», двигаясь по улице Фрунзе, совершил наезд на двоих пешеходов.

В результате наезда женщина-пешеход примерно 35-40 лет погибла на месте. Второго пешехода госпитализировали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#насмерть сбили женщину
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