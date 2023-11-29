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В Кировском районе Казани водитель «КамАЗа» сбил двоих пешеходов, женщина погибла
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Смертельное ДТП произошло сегодня вечером.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа», двигаясь по улице Фрунзе, совершил наезд на двоих пешеходов.
В результате наезда женщина-пешеход примерно 35-40 лет погибла на месте. Второго пешехода госпитализировали.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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