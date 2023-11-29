В Кировском районе Казани водитель «КамАЗа» сбил двоих пешеходов, женщина погибла

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа», двигаясь по улице Фрунзе, совершил наезд на двоих пешеходов.

В результате наезда женщина-пешеход примерно 35-40 лет погибла на месте. Второго пешехода госпитализировали.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.