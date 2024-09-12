В Кировском районе Казани власти изымут квартиры в аварийном доме

В столице Татарстана власти решили изъять квартиры жильцов многоквартирного дома №6 на ул. Солнечной в Кировском районе.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии города, власти выкупят эти квартиры для муниципальных нужд. Отметим, что в данном здании в общей сложности 32 жилых помещения.

Напомним, ранее данный дом признавали аварийным. Власти просили собственников обеспечить снос дома и вывоз строительного мусора в течение полугода.