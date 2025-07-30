В Кировском районе Казани столкнулись Mitsubishi и «ГАЗель», легковушка загорелась

Возле дома №156 по Краснококшайской столкнулись «ГАЗель» и Mitsubishi Lancer. Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, сразу после столкновения легковушка загорелась.

«Прямо перед нами ‘’ГАЗель’’ раскурочило. Водитель сам из Волжска, я сейчас жене его звонил. Весь в крови, несколько переломов на руке, рука почти до кости разодрана. На Mitsubishi девчонки молодые. Как столкнулись, непонятно – ‘’ГАЗелька’’ несколько переворотов сделала. Девчонок трясет, они говорят, что их кто-то вроде подрезал, поэтому они в ‘’ГАЗель’’ влетели», – рассказал «Татар-информу» очевидец аварии.

Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по РТ, пожарные потушили огонь, площадь пожара составила 3 кв. метра.

По предварительной информации, пострадавшего водителя «ГАЗели» медики скорой помощи госпитализировали.