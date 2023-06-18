В казанском поселке Юдино сотрудники ГИБДД поймали девушку, которая пьяной села за руль

Сегодня утром в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяную девушку за рулем авто, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

В Казани инспекторы ДПС пресекли грубое нарушение ПДД. В Юдино экипаж ДПС остановил автомобиль Opel, за рулем которой находилась 27-летняя девушка. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.

Теперь нарушительнице грозит лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения не нарушать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.