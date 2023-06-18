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Руc Тат
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Происшествия 18 июня 2023 12:05

В казанском поселке Юдино сотрудники ГИБДД поймали девушку, которая пьяной села за руль

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Сегодня утром в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяную девушку за рулем авто, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

В Казани инспекторы ДПС пресекли грубое нарушение ПДД. В Юдино экипаж ДПС остановил автомобиль Opel, за рулем которой находилась 27-летняя девушка. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.

Теперь нарушительнице грозит лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения не нарушать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.

#пьяный водитель #Казань
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