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Новости Татарстана и Казани
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В казанском поселке Юдино сотрудники ГИБДД поймали девушку, которая пьяной села за руль
Сегодня утром в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяную девушку за рулем авто, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.
В Казани инспекторы ДПС пресекли грубое нарушение ПДД. В Юдино экипаж ДПС остановил автомобиль Opel, за рулем которой находилась 27-летняя девушка. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.
Теперь нарушительнице грозит лишение водительских прав.
Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения не нарушать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.
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