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Общество 14 марта 2025 20:30

В Кировском районе Казани снесут самострой площадью 76 «квадратов»

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На улице Набережной (Кировский район Казани) нашли самострой – одноэтажное кирпичное здание. Площадь строения – 76 «квадратов». По решению власти эту постройку снесут. Соответствующее постановление опубликовано в еженедельном сборнике правовых актов.

«Осуществить снос капитальной постройки, расположенной на земельном участке на улице Набережной, площадью 76 квадратных метров (одноэтажная, нежилая, материал стен — кирпич)», — говорится в документе, подписанном руководителем исполкома Казани Рустемом Гафаровым.

Отмечается, что данные о строителе и хозяине этого самостроя отсутствуют. Правообладателем участка земли является муниципалитет. В ближайшие семь дней около строения должен появиться информационный щит о планируемом сносе. При этом у владельца здания есть три месяца, чтобы самому снести постройку. В противном случае муниципальную землю освободят принудительно.

#снос #незаконные постройки #Казань
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