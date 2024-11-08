В Кировском районе Казани реконструировали 430 метров водопровода

На улице Архангельской в Кировском районе Казани завершилась реконструкция участка водопровода. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Работы велись на участке протяженностью свыше 430 метров. Помимо замены труб, проведена установка двух водопроводных камер. К водоснабжению подключены свыше 20 частных домов, 24 административных здания, котельная и школа.

Ожидается, что благоустройство окружающей территории будет проведено до 30 ноября.

В пресс-службе предприятия отметили, что водопроводу на Архангельской более 50 лет — он был построен в 1968 году.