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Общество 8 ноября 2024 13:00

В Кировском районе Казани реконструировали 430 метров водопровода

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На улице Архангельской в Кировском районе Казани завершилась реконструкция участка водопровода. Об этом сообщили в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Работы велись на участке протяженностью свыше 430 метров. Помимо замены труб, проведена установка двух водопроводных камер. К водоснабжению подключены свыше 20 частных домов, 24 административных здания, котельная и школа.

Ожидается, что благоустройство окружающей территории будет проведено до 30 ноября.

В пресс-службе предприятия отметили, что водопроводу на Архангельской более 50 лет — он был построен в 1968 году.

#водопровод
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