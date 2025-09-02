news_header_top
Общество 2 сентября 2025

В Кировском районе Казани появилась новая автобусная остановка

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Кировском районе столицы Татарстана открылась новая автобусная остановка «Переулок Залесный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Остановочный пункт появился рядом с домом №86 по улице Залесная. У него будут останавливаться автобусы, следующие по маршрутам №36, 36а, 46 и 72.

При этом автобусы №46 и 72 теперь будут ездить по измененной схеме движения: с разворотом в туннеле по улице Залесная и далее по маршруту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Мамадышском тракте в Казани появится остановка «Мусульманское кладбище».

