В Кировском районе Казани появилась новая автобусная остановка

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Кировском районе столицы Татарстана открылась новая автобусная остановка «Переулок Залесный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Остановочный пункт появился рядом с домом №86 по улице Залесная. У него будут останавливаться автобусы, следующие по маршрутам №36, 36а, 46 и 72.

При этом автобусы №46 и 72 теперь будут ездить по измененной схеме движения: с разворотом в туннеле по улице Залесная и далее по маршруту.

