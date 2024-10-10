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В Кировском районе Казани открыли новый детский сад на 260 мест
Об открытии нового детского сада №218 в Кировском районе Казани, который получил название «Яркий», сообщается на официальном портале мэрии татарстанской столицы.
Он расположен в ЖК «Салават Купере» на улице Ильгама Шакирова, рассчитан на 260 мест. В нем планируют создать 14 групп, в которых будут воспитывать по 16-20 детей.
В здании детсада имеются музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, прачечная, а также кабинеты педагога-психолога и логопеда.
Отмечается, что строительство дошкольного учреждения велось в рамках реализуемого в Татарстане национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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