В Кировском районе Казани отключат воду более чем на сутки

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Часть зданий Кировского района столицы Татарстана более чем на сутки останется без воды. Об этом предупреждает пресс-служба МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 10 сентября, а возобновят только в 11 часов 11 сентября.

Причиной временных неудобств станут работы по подключению переложенного участка водопровода протяженностью 1500 метров по улицам Бирюзовая и Лейтенанта Красикова в поселке Юдино к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение затронет 104 многоквартирных жилых дома, 40 частных жилых домов, три школы, семь детских садов, 24 административных здания и одну котельную.

Речь идет о зданиях, расположенных на улицах Бирюзовая, Больничная, Железнодорожников, Ильича, Каширская, Колымская, Лейтенанта Красикова, Майкопская, Молодогвардейская, Нижняя, Окраинная, Политехническая, Привокзальная, Путейская, Революционная, Сортировочная, Ферганская, Черемховская и Яна Юдина.

Кроме того, еще в десяти зданиях по улицам Водников, Привокзальная и Приволжская окажется понижено давление воды. Ориентировочно вода будет доходить до 4 этажа, возможны кратковременные перебои водоснабжения.

Полный список адресов, подпадающих под отключение и понижение давления воды, опубликован на сайте мэрии Казани.

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, их принимают по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточняет казанский «Водоканал».