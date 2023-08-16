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В Кировском районе Казани на сутки отключат воду из-за реконструкции Горьковского шоссе
Жители Кировского района Казани на сутки останутся без воды. Это связано с работами по переврезке участка водопровода, которые проводятся из-за реконструкции Горьковского шоссе, сообщил «Водоканал».
С 9.00 22 августа до 9.00 23 августа воды не будет по адресам: Горьковское шоссе, 2/1, 2а, 2а/1, ул.Лебяжья, 52, улю.Окольная, 28, 30, 58, 62/16, 66, 68, 68б, ул.Сабан, 2. Также воду отключат в домах с нечетными номерами от .№187 до №195, и с четными – от .№254 до №272а.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что реконструкция Горьковского шоссе в Казани выполнена на 55%.
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