В Кировском районе Казани четыре детсада и больница на сутки останутся без воды

9 декабря жильцы ряда домов Кировского района Казани останутся без водоснабжения. Причина временных неудобств — работы по переврезке вынесенного участка водопровода, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С девяти утра 9 декабря и до девяти утра следующего дня водоснабжение будет отсутствовать по адресам: Горьковское шоссе, № 2, 2/1, 2а, 2а/1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21/2, 22 (детсад), 23, 23а (детсад), 24 (гимназия), 25, 26 (училище), 26/1, 27, 29, 31, 33, 35/1, 35 корпус № 1, 37/2, 39, 41, 41а (детдом), 43/1, 43 корпус 2; улица Окольная, № 1, 3, 9 (школа), 10 (больница), 10 корпус 1; 23, 25 (школа-интернат), 25/1, 25/2, 25б (мечеть), 25б/1 (детсад), 25б/2, 25б/4; улица Пархоменко, № 2 (детсад), 20 (детсад); улица Фрунзе, № 1, 1/1, 1/3, 1а, 1б, 1в, 1г, 9д, 9е.

Кроме того, воду отключат в домах в СНТ «Сад-4» и по улицам 40 лет Октября, Глазовская, Маршрутная, Можайского, Самарская, Телецентра, Юбилейная.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны разместят по заявкам, оставленным по телефону +7(843)231-62-60.