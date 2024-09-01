В Кировском районе Казани благоустроили один из старейших дворов

Фото: телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

В Казани благоустроили один из старейших дворов в Кировском районе, расположенный по улице Шоссейная, 1. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов.

«В центре Ягодной Слободы открылся благоустроенный двор. Благодаря новым проектным решениям жители получили обновленные детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха», – отмечается в сообщении.

Фото: телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

В процессе благоустройства удалось сохранить деревья, созданы новые пешеходные дорожки, добавлены 37 парковочных мест. В день открытия вместе с жителями было высажено более 40 саженцев ели, клена, рябины и черемухи.

Программа благоустройства «Наш двор» была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ее цель – отремонтировать дворовые территории во всех многоквартирных домах региона, требующие благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ.