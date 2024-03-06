В Кировском районе Казани автоинспекторы проверят водителей автобусов на нарушения ПДД

Завтра, 7 марта, в Кировском районе Казани пройдет рейд ГИБДД, совместно с участковыми полиции и сотрудниками Управления по вопросам миграции, сообщили в ведомстве.

Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, которые осуществляют перевозку пассажиров грузов.

Под пристальным вниманием сотрудников полиции будут грубые нарушения Правил дорожного движения (управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления, будучи лишенным права управления транспортными средствами).

Также при несении службы сотрудники полиции будут пресекать нарушения сроков оплаты штрафов по делам об административных правонарушениях.