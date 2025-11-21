news_header_top
Общество 21 ноября 2025 12:03

В Кировском районе Казани 61 га земли передадут в госрезерв для строительства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани планируют передать в безвозмездное пользование Государственному резервному фонду земель при Раисе Татарстана участок площадью 61,5 га в Кировском районе. Проект распоряжения Кабинета министров Татарстана сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Земля будет использоваться для строительства в пределах срока резервирования на государственные нужды.

Свои предложения можно озвучить ведущему консультанту Зумаре Акчуриной по телефону (843) 221-40-89 или электронной почте.

Министерство земель и имущественных отношений Татарстана должно заключить с фондом договор о пользовании землей, а контроль за исполнением документа остается за ведомством.

#Кировский район Казани #Строительство #земля
