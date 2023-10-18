В Кировском районе Казани неизвестные подожгли ларек с шаурмой

Сегодня рано утром на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в Кировском районе по улице Батыршина горит торговый павильон. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны выяснили, что загорелись стены металлического каркасного торгового павильона на площади 2 кв.м.

Пожар был потушен подручными средствами до прибытия огнеборцев.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщают в ведомстве, предварительной причиной пожара стал поджог.