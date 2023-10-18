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В Кировском районе Казани неизвестные подожгли ларек с шаурмой
Сегодня рано утром на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в Кировском районе по улице Батыршина горит торговый павильон. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны выяснили, что загорелись стены металлического каркасного торгового павильона на площади 2 кв.м.
Пожар был потушен подручными средствами до прибытия огнеборцев.
В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщают в ведомстве, предварительной причиной пожара стал поджог.
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