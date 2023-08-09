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В Кировском и Приволжском районах Казани сбили пешеходов, оба госпитализированы
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Сегодня в Казани произошло сразу два ДТП с пострадавшими пешеходами. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.
Так, в Кировском районе напротив дома №35 по Залесной улице автомобиль врезался в тележку дорожных рабочих. В результате одного мужчину с травмами доставили в больницу.
Кроме того, напротив дома №10 на Оренбургском тракте в Приволжском районе водитель легкового авто совершил наезд на пешехода в возрасте 35-40 лет. Пострадавший был госпитализирован.
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