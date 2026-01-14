news_header_top
Общество 14 января 2026 20:50

В Кировском и Московском районах Казани завтра возможны перебои с водоснабжением

В Кировском и Московском районах Казани завтра возможны перебои с водоснабжением
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ряде домов Кировского и Московского районов Казани завтра может наблюдаться понижение давления или перебои с водоснабжением в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по ул. Васильченко 9. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

С 09:00 15 января и до окончания аварийных работ перебои возможны по следующим адресам:

  • Академика Королева 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 42г/1, 47, 47/1, 55, 67;
  • Васильченко 1, 1а, 1б, 1в, 1 к.2, 1 к.3, 6, 6а, 6 к.2, 7, 19;
  • Восстания 80а, 84, 86а, 90а, 80б, 82а, 84а, 90а/1, 100;
  • Коломенская 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 8г/9,12;
  • Хасана Туфана 27, 29, 31, 33, 35/2, 37, 35а;
  • Хлебозаводская 3б к.1.

«Перечень адресов может корректироваться, так как характер повреждения и метод восстановления сетей будут установлены в ходе проведения работ», – говорится в сообщении.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231-62-60.

На предприятии отметили, что специалисты приложат все усилия, чтобы завершить аварийные работы в максимально короткие сроки.

#водоснабжение #кировский и московский районы казани #МУП «Водоканал»
