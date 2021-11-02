В Кировском и Московском районах Казани две музыкальные школы откроются после ремонта

В Кировском и Московском районах Казани откроются две музыкальные школы после капитального ремонта. Одна из них, музыкальная школа №2, располагается в большом здании на улице Баруди, другая, музыкальная школа №10, находится в поселке Юдино. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram сообщил глава администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана Сергей Миронов.

Музыкальная школа в поселке Юдино находится в высокой стадии готовности. Ремонт в ней завершен на 85%, в ближайшем будущем планируется завершить отделочные работы. Кроме того, это образовательное учреждение получило дополнительное финансирование для приобретения музыкальных инструментов.

«Буквально вчера мэр Казани Ильсур Метшин поделился новостью о выделении [средств] на дополнительное музыкальное оборудование. Это существенная сумма, и это очень здорово, так как это финансирование не было включено в изначальную смету. Школа ремонтируется, в том числе благодаря федеральному бюджету, а согласно нему возможны только строительно-монтажные работы», — отметил руководитель администрации двух районов.

Музыкальная школа №2 также вошла в федеральную программу, из бюджета РФ на строительно-монтажные работы было выделено 34 млн рублей. На выделенный лимит строители заканчивают ремонт фасада, актового зала, части холла и санузлов. Также необходимо выполнить часть работ в кабинетах и коридорах на первом и втором этажах, но для этого потребуются дополнительные средства.

На время ремонта воспитанники музыкальной школы занимаются в культурном центре «Московский», татарских гимназиях №2 и №17, гимназиях №9 и №94.