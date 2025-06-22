В Кировском и Московском районах Казани из-за аварии без воды остались 22 дома

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за аварии на водопроводе в 22 зданиях Кировского и Московского районов столицы Татарстана отключено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации этих двух районов в Telegram-канале.

В Московском районе города воды нет в домах, расположенных по адресам:

– ул. Большая Шоссейная, 6;

– ул. Восстания, 38;

– ул. Декабристов, 160, 162, 164, 168, 170, 174 и 176;

– ул. Партизанская, 21, 25 и 27.

В Кировском районе Казани без воды остались здания по следующим адресам:

– ул. Ильича, 28;

– ул. Лейтенанта Красикова, 13, 14, 18 и 20;

– ул. Революционная, 45, 47 и 49;

– ул. Ферганская, 3 и 5.

Водоснабжение будет отключено до окончания ремонтных работ. Телефон аварийной службы МУП «Водоканал»: 8 (843) 231-62-60.