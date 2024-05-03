В Кирове задержали подозреваемого в торговле людьми

Полицейские в Кировской области задержали 21-летнего подозреваемого в торговле людьми гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

Полицейские получили информацию о разыскиваемом гражданине Узбекистана от органов внутренних дел города Бухары. У себя на родине он подозревается в торговле людьми, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый признался кировским полицейским, что разыскивают его за то, что он «продал девушку».

В настоящее время в Кирове проведена экстрадиционная проверка, мужчина будет этапирован для проведения следственных действий в Узбекистан.