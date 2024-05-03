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В Кирове задержали подозреваемого в торговле людьми
Полицейские в Кировской области задержали 21-летнего подозреваемого в торговле людьми гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
Полицейские получили информацию о разыскиваемом гражданине Узбекистана от органов внутренних дел города Бухары. У себя на родине он подозревается в торговле людьми, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый признался кировским полицейским, что разыскивают его за то, что он «продал девушку».
В настоящее время в Кирове проведена экстрадиционная проверка, мужчина будет этапирован для проведения следственных действий в Узбекистан.
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