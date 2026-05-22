В Кирове обсудят развитие проекта «Профессионалитет» и подготовку кадров

Вопросы подготовки кадров для экономики будущего и реализации федерального проекта «Профессионалитет» обсудят парламентарии Татарстана и Кировской области в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Марат Ахметов находится с рабочей поездкой в Кирове, где принимает участие в совместном выездном заседании профильных парламентских комитетов двух регионов.

В повестке – эффективность реализации федерального проекта «Профессионалитет» в субъектах страны и развитие системы подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики.

Заседание проходит на базе Вятского государственного агротехнологического университета, где уже реализуются программы проекта.

Федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в 2022 году в рамках нацпроекта «Образование», сегодня продолжается в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он направлен на создание образовательно-производственных кластеров с участием колледжей и предприятий реального сектора экономики.

На сегодняшний день в 86 регионах страны создан 601 образовательно-производственный кластер. В них обучаются 2 млн студентов по 24 отраслевым направлениям.

В Татарстане программа реализуется с момента старта: регион вошел в число первых участников инициативы. На сегодняшний день в республике победителями проекта стали 18 профессиональных образовательных организаций.

Также в рамках поездки запланирована встреча Марата Ахметова с представителями татарской общественности Кировской области.