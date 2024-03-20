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В Кирове мошенники заставили девушку поджечь Дом правительства
Жительница Кирова по требованию телефонных мошенников бросила коктейль Молотова в окно здания правительства региона. Девушку задержали, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
По данным агентства, инцидент произошел сегодня утром.
«По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области зажигательную смесь», – указано в сообщении.
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