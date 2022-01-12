В Киргизии выявлены первые случи «омикрона»

В Киргизии подтвердились первые случаи заражения омикрон-штаммом Covid-19. Как сообщает оперштаб, исследование проводилось среди больных, находящихся в реанимации республиканской инфекционной больницы.

«У двоих зафиксирован омикрон-штамм», — подчеркнули в штабе.

За прошедшие сутки в республике выявлено 465 новых пациентов с коронавирусом. По словам главы Минздрава Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева, это говорит о начале новой, четвертой волны Covid-19 в стране.

«Система здравоохранения готова к ней», — добавил он.

За время пандемии в Киргизии выявлено 187 тыс. случаев коронавируса, свыше 2,8 тыс. человек умерли от последствий болезни.