Политика 27 ноября 2025 09:47

В Киргизии проходит заседание саммита ОДКБ с участием Владимира Путина

В столице Киргизии, Бишкеке, стартовало заседание саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В заседании также участвуют лидеры Казахстана, Таджикистана и Белоруссии – Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко, а также Президент Киргизии Садыр Жапаров.

Как сообщает РИА Новости, после заседания в узком составе лидеры проведут переговоры в расширенном формате. Они подведут итоги работы ОДКБ за межсессионный период и обсудят вопросы международной и региональной безопасности. Президент Путин представит приоритетные направления председательства России в организации.

Кроме того, планируется подписание пакета документов, включая итоговую декларацию, в которой страны закрепят единый подход к ключевым вопросам повестки ОДКБ.

Видео: t.me/news_kremlin

#Владимир Путин #ОДКБ #Киргизия #Казахстан #Таджикистан #Белоруссия #заседание
