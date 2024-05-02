Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Киргизии мини-грузовик без водителя сбил 29 детей
В Киргизии грузовик без водителя во время праздника в Сузакском районе сбил 29 детей, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, трое детей находятся сейчас в тяжелом состоянии.
Предварительно, грузовик Hyundai Porter внезапно начал движение и скатился по склону, совершив наезд на детей, которые готовились на празднике рассказать национальный эпос «Манас». В кабине на момент происшествия никого не было.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников