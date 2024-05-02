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Происшествия 2 мая 2024 15:24

В Киргизии мини-грузовик без водителя сбил 29 детей

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В Киргизии грузовик без водителя во время праздника в Сузакском районе сбил 29 детей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, трое детей находятся сейчас в тяжелом состоянии.

Предварительно, грузовик Hyundai Porter внезапно начал движение и скатился по склону, совершив наезд на детей, которые готовились на празднике рассказать национальный эпос «Манас». В кабине на момент происшествия никого не было.

#Киргизия
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