В Киргизии мини-грузовик без водителя сбил 29 детей

В Киргизии грузовик без водителя во время праздника в Сузакском районе сбил 29 детей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, трое детей находятся сейчас в тяжелом состоянии.

Предварительно, грузовик Hyundai Porter внезапно начал движение и скатился по склону, совершив наезд на детей, которые готовились на празднике рассказать национальный эпос «Манас». В кабине на момент происшествия никого не было.