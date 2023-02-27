В Киргизии и Индонезии произошли землетрясения

Этой ночью в Киргизии и Индонезии произошло несколько землетрясений. Об этом сообщает ТАСС.

В первом случае толчки ощущались в Алма-Ате и в 279 км к юго-востоку от нее в 03.42 по местному времени, или 00.42 по Москве. Очаг залегал на глубине 15 км.

Спустя два часа произошло еще одно землетрясение (магнитуда 5,6), которое ощущалось на китайско-киргизской границе. Его очаг залегал на 10-километровой глубине.

В третий раз специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 в 08.14 (05.14). Оно также происходило в 276 км к юго-востоку от Алма-Аты.

Помимо этого, одно землетрясение случилось в Индонезии. Его магнитуда составила 5,5. Оно произошло к юго-востоку от города Палу. Очаг залегал на 12-километровой глубине.

Информации о разрушениях и пострадавших по обеим странам пока нет.